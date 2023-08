AllegriOut: Web scatenato dopo il possibile scambio con il Chelsea

Il popolo di Twitter in 'rivolta' contro la decisione di lasciar partire Vlahovic per accogliere Lukaku e se la prendono con Allegri

A questo punto è possibile che i due club possano intavolare nei prossimi giorni lo scambio auspicato dalla Juventus. Gli inglesi sono disposti ad accogliere l'ex Fiorentina nelle prossime ore ci saranno altri contatti tra i due club per arrivare all'intesa finale. Il primo problema è rappresentato dalle cifre a bilancio che i due attaccanti hanno nei rispettivi club: per Lukaku la cifra è sui 46 milioni di euro mentre Vlahovic è a qualcosa in più. Proprio per questo si parla di conguaglio economico in favore della Vecchia Signora. Sul fronte ingaggi Vlahovic percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, mentre Lukaku quasi il doppio.