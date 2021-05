Allegri torna alla Juve: ‘piace’ anche a Donnarumma

Il portiere del Milan ha messo un 'like' di troppo sui social...

Nelle ultime 24 ore il quartier generale della Continassa è stato messo a ferro e fuoco per via della totale rivoluzione che si sta verificando in casa Juve. Prima il divorzio con Fabio Paratici, poi l'annuncio del ritorno di Max Allegri sulla panchina della Vecchia Signora hanno scosso letteralmente i tifosi, che sono ritornati a sognare dopo una stagione non del tutto soddisfacente ma che comunque ha portato ulteriori trofei da aggiungere al J Museum. Di questo ne va riconosciuto il pieno merito ad Andrea Pirlo, capace di riemergere a testa alta da una situazione che poteva diventare abissale. Ma ora è tempo di pensare anche al mercato e se per alcuni obiettivi bisognerà attendere ancora molto per capirne il reale raggiungimento, altri invece potrebbero essere già quasi definiti, se non del tutto.