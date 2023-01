Allegri sorride, la Juventus torna ad essere quasi al completo

Il tecnico bianconero ha per la prima volta in stagione quasi tutta la rosa al completo, al netto di Kaio Jorge

La Juventus è pronta ad iniziare il girone di ritorno del campionato italiano di Serie A dopo aver pareggiato l'ultima partita contro l'Atalanta. I bianconeri, che avrebbero chiuso il girone a 40 punti se non fosse stato per l'errore del VAR contro la Salernitana e la penalizzazione di 15 punti della Corte Federale, si trovano ora al decimo posto a 23 lunghezz e, e sono chiamati ad una grande rincorsa per raggiugnere i primi quattro posti, che significherebbero la qualificazione alla Champions League per la prossima stagione.

In vista di domenica, Massimiliano Allegri può sorridere: dopo il test di ieri contro la formazione della Next Gen, il tecnico ha ritrovato a sua disposizione Bonucci e De Sciglio, ma soprattutto Pogba e Vlahovic, che sono scesi in campo contro i giovani bianconeri mettendo a referto cinque reti in due. Allegri ha per la prima volta a disposizione quasi tutta la rosa, con la sola assenza di Kaio Jorge, ancora alle prese con l'infortunio: una buona notizia in vista di un tour de force di numerosissime partite.