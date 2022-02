Allegri: “Se hai l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro il pareggio non è da buttare”

Il tecnico della Juventus ha parlato

redazionejuvenews

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Torino. Le sue parole: "Punti persi? Questo è un punto che si tiene perché abbiamo mantenuto il trend positivo degli ultimi due mesi. Abbiamo fatto una buona partita, ma il Torino è stato più brillante di noi. Nel secondo tempo siamo stati meno puliti e abbiamo giocato meno palloni. Se hai l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro il pareggio non è da buttare. I ragazzi hanno cercato la vittoria fino alle fine. Infortuni? Non sono preoccupato perché durante la stagione ci sono gli infortuni e quelli che saranno disponibili giocheranno contro il Villarreal e contro l'Empoli. Perché ho tolto Vlahovic? Ha fatto fatica perché Dusan è un giocatore molto bravo che però deve imparare tanto. Stasera non doveva dare punti di riferimento e non ci è riuscito soprattutto nel primo tempo.

Arriva da una squadra che faceva una partita alla settimana e quindi stasera era più appannato. Già alla scorsa partita era meno brillante della prima. C'è un percorso di crescita. Uno si deve abituare a giocare ogni 3 giorni e non puoi giocare 95 minuti di forza ma con una pulizia tecnica, tutte cose che servono per giocare in una grande squadra. Pochi inserimenti dei centrocampisti? Gli attaccanti erano ben marcati ma bisogna muoversi di più. Bastava tirarsi via dalla marcatura. Addirittura a Vlahovic aveva chiesto di andare dalla parte di Rodriguez. Oggi eravamo meno brillanti e siamo stati meno bravi. Se sono soddisfatto di Morata e Dybala? Dybala non dovrebbeavere niente di particolare. Per il tridente, stasera Morata e Dybala hanno fatto una partita migliore delle ultime due e tecnicamente abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, altre volte meno.

Abbiamo sbagliato alcune volte controlli ed entrate. Se mi preoccupa la difficoltà della Juve a produrre qualcosa? Venivamo da partite intense. Nell'arco del campionato non possiamo pensare di giocare alla stessa intensità tutte le partite. Queste partite più sporche magari le risolvi non prendendo gol oppure con una giocata. Abbiamo preso gol su un pallone che sembrava innocuo. Assenza più pesante in vista di martedì? Io direi di ricordare un rientro, quello di Danilo, che era squalificato. Bonucci? Martedì sarà un'altra partita dove ci vorrà disciplina e ordine. I bonus che ho detto in conferenza? Quello con l'Atalanta era previsto, stasera potevano essere tre, ma uno va bene lo stesso. La quota che non vi dico che ho in mente per entrare nelle prime quattro la stiamo tenendo".