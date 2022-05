Allegri: “Bella prestazione dei ragazzi, gli episodi non hanno girato”

Al temine della finale di Coppa Italia il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di Mediaset e ha analizzato i motivi della sconfitta.

Questo il suo commento alla gara: "Bisogna fare i complimenti all'Inter, purtroppo quest'anno non abbiamo vinto neanche un trofeo e questa rabbia va tenuta per l'anno prossimo dove dobbiamo tornare a vincere. La squadra ha fatto una bella prestazione, poi siamo calati alla fine, alcuni giocatori rientravano e non avevano energie nelle gambe e c'è solamente da ringraziarli. C'è amarezza per la buona prestazione".