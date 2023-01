Juve, dopo la disfatta di Napoli Allegri rischia: ci sono Conte e Zidane

Il brutto ko nella sfida del Maradona ha spento le speranze di rimonta Scudetto e si unisce al disastro in Champions: il tecnico è in bilico

La pesante sconfitta di Napoli è stata un brutto colpo per la Juventus . Le otto vittorie di fila in campionato, senza subire gol, avevano rilanciato le ambizioni della squadra bianconera, che era arrivata a 7 punti dagli azzurri. Dopo il match di venerdì invece la Vecchia Signora è tornata a -10 . Ma soprattutto la partita del Maradona ha evidenziato una grande differenza di gioco tra le due squadre.

La speranza di riaprire la lotta Scudetto insomma sembra svanita e questo si unisce al disastro fatto in Champions League . L'eliminazione in un girone alla portata, causata dalla disfatta di Haifa , è stata finora l'altra grande delusione di questa stagione. E per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, ora Massimiliano Allegri può tornare in discussione . Non è stata presa ancora nessuna decisione, ma i vertici della società sono delusi .

Allegri ha contratto lungo e oneroso e un eventuale esonero sarebbe molto costoso per le casse bianconere. La Juventus infatti dovrebbe sostenere una spesa tra i 60 e i 90 milioni di euro. Per fare dei bilanci si aspetterà la primavera, sperando che le cose migliorino. In caso contrario, sono due i nomi più caldi. Uno è Antonio Conte, che non ha ancora rinnovato con il Tottenham, l'altro è Zinedine Zidane, che è libero in attesa di una nuova avventura. E intanto sarebbero in corso delle valutazioni su Vlahovic. Ecco chi potrebbe sostituirlo<<<