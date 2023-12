Allegri recupera i pezzi verso la sfida al Genoa: torna Timothy Weah

Torna Weah

Come riferito da La Gazzetta dello Sport Allegri spera di avere l’americano a disposizione già nella sfida delicata contro il Genoa. Una pedina importante che rappresenterebbe una soluzione in più per attaccare la corsia mancina dei rossoblù. A quel punto in infermeria resterebbe solo Mattia De Sciglio, destinato a rientrare nel 2024.