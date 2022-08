Allegri: “Di Maria va sfruttato, Vlahovic farà tanti gol”

Il tecnico della Juventus ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio ella partita contro il Sassuolo, che segna l'esordio in campionato della squadra

redazionejuvenews

La Juventus sta per esordire in campionato contro il Sassuolo, nella prima partita stagionale. I bianconeri vorranno conquistare i tre punti per partire al meglio, e per non ripetere gli errori dello scorso anno.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato la sfida ai microfoni di DAZN, parlando a pochi minuti dal fischio iniziale: "Sono cuiriso di come giocheremo la partita, è la prima di campionato, e come tutte le prime, com quelle dopo la sosta, ci sarà sempre curiosità. C'è un punto interrogativo su come giocheremo, affrontiamo un Sassuolo molto tecnico, battuto fuori casa e in Coppa Italia con grande difficolta lo scorso anno, ma contro cui abbiamo perso il casa. Dovremo fare una partita attenta anche in fase difensiva, dobbiamo iniziare a non concedere gol".

"Con Angel ci ho parlato, gli ho detto che è libero di svariate, anche perché i grandi giocatori sanno dove va prima la palla e si muovono bene. Lui va sfruttato per le sue caraatteristiche di rifinitore. Vlahovic deve stare sereno, agli attaccanti capita di non fare gol, ma lui li ha delle gambe e sicuramente li farà. Oggi non abbiamo Kean per squalifica, e con lui dalla prossima saremo al completo".