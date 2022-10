Allegri: “Dobbiamo migliorare tutti”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Bologna, nella partita valvole per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus è pronta a riprendere il suo cammino in campionato dopo la sosta per le Nazionali, e lo farà tra le mura amiche dell'AllianzStadium contro il Bologna. Il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio.

”Voglio eliminare l'ultima settimana disastrosa. Per noi e per gli episodi che ci sono stati. In questi momenti bisogna essere ordinati e riprendere il cammino. Tutti dobbiamo fare meglio, siamo indietro in campionato e abbiamo perso in Champions. Con il Bologna non sarà semplice, non bisogna strafare".

"In questo momento abbiamo ritrovato dei giocatori importanti. Paredes ha giocato molto, è volato in nazionale e stasera sarà un ottimo cambio come Cuadrado. In 8 giorni abbiamo 4 partite c'è bisogno di tutti".