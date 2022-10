Allegri: “Importante vincere, la squadra ha finito in crescendo”

"La squadra ha finito in crescendo e questa è un'ottima cosa. Stasera era importante vincere perchè non avevamo mai vinto due partite di fila in campionato. Siamo dietro e dobbiamo rincorrere perchè abbiamo sbagliato la settimana con Salernitana e Monza. Martedì sarà una partita importante sei per il fatto che non siamo fuori dalla Champions ma non siamo nemmeno in Europa League. Affronteremo una squadra forte, ma possiamo andare lì e ribaltare il risultato dell'andata facendo una partita di quelle giuste. Siamo fiduciosi".