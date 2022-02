Juve, i dubbi di Allegri: turnover in attacco nel derby?

Alla Continassa continua il lavoro in vista della sfida col Torino, che venerdì aprirà la 26ª giornata. Possibile riposo per un attaccante.

redazionejuvenews

La Juventus continua l'avvicinamento al Derby della Mole. Alla Continassa si lavora duro per preparare la sfida contro il Torino, che mette in palio punti importanti nella corsa Champions. Ma proprio la coppa potrebbe potrebbe mettere qualche dubbio in più a Massimiliano Allegri. Martedì ci sarà trasferta europea con il Villarreal e il tecnico inevitabilmente dovrà fare delle scelte anche in chiave dell'impegno successivo. La rosa è quasi tutta a disposizione: ci sono tutti a parte Chiellini e Bernardeschi. Il capitano continua il suo graduale recupero per lo stop dovuto al polpaccio. L'esterno invece è ancora alle prese con l'affaticamento che lo ha tenuto fuori nelle ultime 3 partite. Non ci sarà neanche col Torino, probabilmente neanche fra i convocati.

Possibile quindi che, per gestire le forze, Allegri possa fare un turnover ragionato. E in attacco potrebbe esserci una chance per Moise Kean. Il classe 2000 nelle ultime due ha giocato appena un quarto d'ora e con l'arrivo di Vlahovic si è visto più chiuso. Ma dopo la partita dispendiosa di Bergamo e in vista del Villarreal, il tecnico bianconero potrebbe dare un po' di riposo al serbo, che martedì farà il suo esordio in Champions League. Ecco allora che salgono le quotazioni dell'ex Everton, che ha voglia di dimostrare di essere ancora utile al progetto Juve. E quale miglior occasione di una gara significativa come il derby.

Se invece Vlahovic scendesse regolarmente in campo, Allegri potrebbe optare per far riposare un altro dei suoi titolari in attacco: Paulo Dybala. L'argentino sta giocando molto bene e la sua qualità farebbe comodo in Champions. Per questo potrebbe tirare lui il fiato. In quel caso potrebbe giocare dal primo minuto Cuadrado, nella versione leggera del tridente con DV7 e Alvaro Morata. A circa 48 ore dalla sfida con i granata, Allegri deve ancora sciogliere i suoi ultimi dubbi sull'assetto offensivo. E probabilmente se li porterà fino a venerdì, quando dovrà avere in testa la formazione giusta per ottenere i 3 punti.