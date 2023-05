Allegri pesca ancora dalla Next Gen: arriva Barbieri per il finale di stagione

Il terzino della Juventus Next Gen potrebbe passare in prima squadra per disputare questa ultima parte di stagione

La Juventus è tornata alla vittoria in campionato nella partita di domenica contro il Lecce, vinta per 2-1 grazie al primo gol con la maglia bianconera di Paredes, e al ritorno al gol di Dusan Vlahovic, autore di una splendida girata su assist di Kostic. La squadra di Massimiliano Allegri è ora attesa dalla partita contro l' Atalanta , in programma domani alle 12:30 a Bergamo.

Per questo finale di stagione Massimiliano Allegri ha perso Mattia De Sciglio, e vista la partenza di Soule per il Mondiale Under 20, sarà costretto a ricorrere alla formazione NextGen per sopperire alle assenze: già da Bergamo potrebbe vedersi con la prima squadra Tommaso Barbieri, che ha già esordito con la prima squadra in Champions League contro il PSG, ed in campionato a Sassuolo.