Allegri pensa ad un cambio modulo e lancia Alcaraz

La Juventus scenderà in campo lunedì sera contro l'Udinese nella partita valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A. Dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter ed il pareggio interno contro l'Empoli, i bianconeri cercheranno di ripartire dalla partita di lunedì, per tornare a correre in classifica e non perdere altro terreno dalla testa del campionato.