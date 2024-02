Allegri, parla l’ex compagno: “È più motivato che mai. Su Yildiz…”

Il grande amico di Massimiliano Allegri , Ubaldo Righetti , ha parlato del tecnico della Juventus e del momento che sta vivendo intervistato dai microfoni di Tuttosport: " Allegri contro l'Udinese potrebbe superare i 1000 punti alla guida della Juventus . Invecchia ma non cambia di una virgola: è sempre intuitivo, lucido, saggio e quest’anno carico più che mai".

"Gli faccio i complimenti per questo traguardo, anche perché in queste 405 panchine ci sono tanti trofei e tante vittorie. E ha voglia di ottenerne ancora tante altre, è molto stimolato e motivato: mi sta piacendo tanto. Ci sentiamo spesso e, anche se non parliamo mai di calcio, sento comunque dal tono di voce che ha lo spirito giusto. Quando sento quel tono, che io riconosco, allora dico “Max c’è”".