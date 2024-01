Barzagli: “Allegri non si dà mai alibi. Bisogna dargli grande merito”

Grazie a un gol di Dusan Vlahovic al 91', la Juve batte 2-1 la Salernitana in rimonta e torna a -2 dall'Inter campione d'inverno. Quindicesimo risultato utile consecutivo ( 12 vittorie e tre pareggi ). Andrea Barzagli , ex difensore della Vecchia Signora, ora opinionista a DAZN, dopo l'importante vittoria all'Arechi contro i granata di Pippo Inzaghi ha commentato: "Allegri? Bisogna dargli grande merito , aveva squadre più strutturate, giocatori più pronti e forti. Ora ha tanti nazionali, ma anche ragazzi giovani, che sono cresciuti, che si sono fatti trovare pronti. Non gli pesa la maglia della Juventus , hanno una settimana per preparare la partita quindi questo probabilmente cambia qualcosa, ma l'annata è chiaramente eccellente".

Secondo l'ex difensore c'è un solo segreto: "Il gruppo, è stato detto tante volte dai calciatori della Juventus, l'ultimo Szczesny la scorsa domenica. Questa è una squadra che ha voglia, ha fame, vuole stare insieme. Si vede come esultano tutti al novantesimo, nel dopo partita... C'è coesione, tutti quanti possono continuare a sognare e sperare di rimanere in questa squadra. Allegri è sempre stato contestato nei momenti difficili, io ho avuto un rapporto con lui, è stato il mio allenatore. L'ho sempre difeso, ha una caratteristica fenomenale che non ha nessuno: lui non guarda ai problemi e non si dà alibi. L'anno scorso si è preso totalmente la responsabilità. Quest'anno, anche se non ci sono i giocatori, non è mai un problema. È una grande dote, se non c'è qualcuno gioca l'altro, bene, perché ha la fiducia. Questa Juventus ci crede, ha vinto diverse partite al novantesimo, soffrendo. Quando c'è da provare a vincere lo fa fino alla fine".