Allegri: “Non pensiamo alla classifica, vinciamo la prima in casa”

Le parole del tecnico bianconero

La Juventus sta per scendere in campo contro la Sampdoria nella sesta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri cercheranno la prima vittoria in casa, dopo aver ottenuto la prima in campionato sul campo dello Spezia nella giornata di mercoledì. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match l’allenatore della Juventus p Massimiliano Allegri ha parlato intervistato dai microfoni di Sky.

“Siamo a pari punti e vogliamo vincere la prima partita in casa di questa stagione. Non sarà semplice perché la Sampdoria è molto tecnica e D'Aversa è molto bravo a dare organizzazione alle sue squadre, dovremo giocare bene tecnicamente e con pazienza. La formazione? Danilo aveva bisogno di recuperare e volevo avere un po' di spinta con Cuadrado, che gioca da terzino da tanto tempo. E poi ci saranno i cambi che dovranno essere decisivi come mercoledì. Questo match è molto importante e poi penseremo a prepararci al meglio per il Chelsea. In questo momento è inutile guardare tanto la classifica, adesso conta dare continuità e intanto tornare nella parte sinistra che sarebbe già ottimo”.