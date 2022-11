Allegri a Mediaset: “Miretti o Fagioli? Decideremo domani”

Domani sera la Juve chiuderà il girone di Champions League contro il PSG. Queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Mediaset

Domani la Juventuschiuderà il girone di Champions contro il PSG. In vista del match, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Quale partita rigiocherei? Non ha senso parlarne perché le partite non si possono rigiocare e gli errori non si possono cambiare. Le decisioni si prendono perché in quel momento sembrano corrette. Domani abbiamo una partita bella, difficilissima, ci serve solo un risultato, rifare quello del Maccabi, per rimanere in Europa League".

Purtroppo non si può parlare di ottavi di finale: "Fa un strano effetto perché dopo tanti anni è una cosa che dà amarezza e delusione, arrivare a marzo e non riuscire a confrontarsi con le migliori credo che sia per tutti un obiettivo mancato".

Rimpianto per Pogba: "Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ha scelto di non operarsi, non andrà neanche al Mondiale e non rientrerà nella Juventus prima di gennaio".

I nuovi stimoli per continuare in Europa: "L’Europa League è una competizione molto bella, però bisogna arrivarci. Domani giocheremo contro una delle squadre più forti in Europa, abbiamo la possibilità di fare bene, ma dobbiamo fare una cosa straordinaria".

Il ballottaggio tra Miretti e Fagioli: "Decideremo domani mattina".