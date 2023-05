Allegri: “Mancano ancora tanti punti. Abbiamo vinto da squadra”

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha detto la sua a DAZN dopo la vittoria con l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Siamo partiti bene, poi quando abbiamo rallentato abbiamo perso un po' palloni e loro hanno acquisito fiducia. Abbiamo fatto bene all'inizio e al secondo tempo. Di Maria e Milik molto bene in fase di non possesso, bene anche Dusan e Chiesa che si sono abbassati. Rugani? Una partita veramente ottima: si fa sempre trovare pronto."

Con questo 2-0 il discorso in ottica Champions è chiuso? " Manca ancora tanto: non è semplice . Sono sempre partite di sofferenza. Mancano ancora tanti punti. Inter e Milan hanno vinto ieri. Abbiamo ancora il Milan da affrontare".

L'Atalanta non riuscivate a batterla da 6 partite di fila. Come mai Iling Jr titolare oggi? "Rispetto a Kostic ha caratteristiche diverse. Attacca più in profondità: dopo mercoledì pensavo che potesse essere la sua partita"