Allegri: “Locatelli ha mezz’ora di autonomia, gli manca la condizione. Su Ronaldo…”

Il tecnico ha parlato

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-gara della sfida contro l'Empoli: "Juve senza Cristiano? La decifreremo in campo. Dobbiamo solo cercare di ottenere la prima vittoria e siamo felici che ci sarà il pubblico. Abbiamo questa partita da vincere prima della sosta. Locatelli? Gli manca condizione, ma lui è arrivato dopo un mese di inattività. Ha mezz'ora di autonomia e deve lavorare per trovare una buona condizione dopo la sosta, ma ora sta lavorando abbastanza bene. Cosa dirò ai giocatori prima della gara? Che dobbiamo vincere questa partita, l'Empoli gioca bene a calcio e vogliamo portare a casa la vittoria, gioca molto in verticale".