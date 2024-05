Giornata decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri alla Juve: tutte le ultime novità sull'allenatore bianconero

Prima la vittoria della Coppa Italia, poi la rabbia durante la festa bianconera e in conferenza stampa: Atalanta-Juve per Massimiliano Allegri è stata una partita dalle emozioni forti. L'atteggiamento del tecnico italiano non è piaciuto alla dirigenza della Vecchia Signora, che ora sta riflettendo sul da farsi. Tutti gli aggiornamenti LIVE sulla questione: