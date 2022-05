Allegri: “Idee chiare per il calciomercato, le buone basi ci sono”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato, nel post partita con la Lazio, di Dybala e Chiellini, con un cenno al mercato.

redazionejuvenews

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky dopo la partita tra i bianconeri e la Lazio. Ecco le sue parole: "Stasera è stata una serata meravigliosa, piena di emozioni. La serata di Chiellini e Dybala. Uno smette e ha dato al calcio mondiale tantissimo, per passione e amore del lavoro. Un po’ di video di Chiellini andrebbero mandati a Coverciano per far vedere come si difende e anche nei centri sportivi giovanili. A livello personale e umano ha lasciato molto anche a me, quando sono arrivato alla Juventus. Mi ha fatto conoscere la Juventus e mi ha aiutato. Dybala è stato per sette anni un giocatore importante, l’ho cresciuto perché era un bambino e i tifosi hanno dato un tributo meritato. Tutto con grande classe".

Su Dybala: "Giorgio magari piangerà a casa, Paulo non ci è riuscito. Mi sono emozionato anche io ma ognuno reagisce in modo diverso. Sono state emozioni meravigliose, che per fortuna ho vissuto, come tante altre".

Sulla prossima stagione: "Abbiamo parlato con la società e ne riparleremo. Le idee sono chiare, poi il mercato si può sviluppare in vari modi. Dobbiamo ripartire dalla base di quest’anno, molti miglioreranno come Vlahovic e Zakaria. Miretti ha giocato con personalità e in verticale, che a me fa impazzire. Morata ha fatto una buona partita, le buone basi ci sono. Le partite fino ad ottobre viaggiano a certi ritmi, da ottobre a marzo ad altri. Da piccolo dicevo che quando sbocciano le margherite i ritmi calano e ci vogliono giocatori di grande tecnica. I calciatori vanno scelti quando vanno veloci, poi per vincere devono essere veloci e di grande tecnica".