Allegri: “I nove scudetti sono stati una cosa straordinaria…”

Msssimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del passato e del primo ciclo. Ecco le sue dichiarazioni a The Athletic: "Bisogna adattarsi e capire che i nove scudetti consecutivi sono stati una cosa straordinaria. Non succederà più in Serie A. Ci sono state solo due situazioni simili nella storia della Juventus – i cinque anni consecutivi sotto Carlo Carcano e Carlo Bigatto negli anni ’30 e i nove consecutivi dal 2012 al 2020. Al di là di questo, la Juventus ha vinto al massimo due volte consecutive, poi una dopo tre anni, come hanno fatto anche altri club. I nove di fila hanno distorto le percezioni perché la realtà è diversa".