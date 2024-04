Allegri infuriato nello spogliatoio post Fiorentina: “Non siete da Juve!”

Grazie alla rete di Gatti la Juve ha vinto contro la Fiorentina ma la partita dei bianconeri è stata tutt'altro che facile. Tra gol annullati e parate miracolose di Szczesny, infatti, la Vecchia Signora avrebbe potuto tranquillamente perdere. Per questo alcune voci di corridoio raccontano di un Massimiliano Allegri infuriatonello spogliatoio al termine della gara. "Non siete da Juve!", avrebbe urlato ai giocatori. A far innervosire Max sarebbe stato in particolare l'atteggiamento visto in campo nel secondo tempo, troppo debole e impaurito. Per vincere serve molta più cattiveria e grinta. Lo sfogo sarà servito a scuotere gli animi dei giocatori?