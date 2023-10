Allegri sui giovani: “Ho un debole per Yildiz. Miretti è entrato bene”

Altra gara, ancora i giovani decisivi. L'ingresso di Miretti a inizio secondo tempo cambia il match, dando più imprevedibilità tra linee e creando diversi grattacapi alla retroguardia gialloblù. Non è un caso che il gol vittoria nasca da una sua apertura per Gatti. Positivo anche l'ingresso di Yildiz, nonostante la rete divorata prima del gol di Cambiaso al '97. Allegri, a fine partite, ha parlato dei suoi giovani.

Sui giovani

"Per quanto riguarda gli altri sapete che ho un debole per Yildiz, sulla palla di Milik è andato troppo di fretta. Miretti ha fatto una bellissima partita e ha qualità, così come Huijsen e Kenan. La Juventus ha una rosa fatta di ragazzi seri che hanno dei limiti e che li superano. Abbiamo anche Nicolussi e Nonge, il quale deve migliorare in fase difensiva. Non è merito mio ma dello settore giovanile, sono molto bravi a scegliere i calciatori".