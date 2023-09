Allegri: “Giornata bella e particolare anche grazie ai tifosi. Obiettivo 4° posto”

Dopo il fischio finale è intervenuto Massimiliano Allegri che ha commentato così il big match di Torino contro la Lazio. Ecco il suo intervento: "Approccio importante e rabbioso e dopo quel gol di Luis Alberto c'è stata la reazione: sono contento della prestazione, della vittoria e dell'atteggiamento dei ragazzi. Direi che è stato molto bello. Giornata particolare anche grazie ai tifosi. Ora restiamo con i piedi per terra. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4. L'anno scorso non scordiamoci dei nostri punti in una difficoltà enorme. Quest'anno abbiamo più tempo per preparare le partite. Ottima partita sul piano caratteriale e tecnico. Sapevamo delle qualità della Lazio, i ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo concesso poco e niente soprattutto nel primo tempo. Non era semplice. In quei momenti lì bisogna stare compatti e granitici. 10 punti in 4 partite senza Coppe: dobbiamo fare il possibile e fare il meglio possibile. Il top sarebbero 76 punti per arrivare in Champions. Non fare competizioni europee è un danno importante, il prossimo anno vogliamo tornarci. Vlahovic-Chiesa: l'intesa tra loro due è cresciuta molto. Federico gioca più vicino a Dusan ed è bravo ad aprirsi. Oggi credo la sua miglior partita sul piano dell'intensità e dell'attenzione soprattutto. Dopo la sosta nazionali ad alcuni ha fatto meglio, soprattutto per Locatelli: per lui è stata importante la convocazione. Miretti oggi ha fatto una bella partita. Poi sul 3-1 dovevamo gestire meglio un paio di palloni. "