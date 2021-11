Allegri e l’addio ad Ambra: la verità sul tapiro di Striscia

Il noto programma di satira ha condiviso un comunicato su quanto accaduto con l'ex compagna del tecnico

"Dopo 20 giorni di silenzio in trasmissione, il Gabibbo e il professor Roberto Lipari hanno deciso di tornare sul caso mediatico su cui quasi tutti, addirittura la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, hanno parlato. E spesso a vanvera. Stasera a Striscia verranno smontate una per una le tante fake news. E, per finire, ci sarà lo scoop. Vi spiegheremo anche perché questa bufera poteva finire il giorno dopo la consegna del Tapiro, evitando le minacce di morte a Valerio Staffelli, Vanessa Incontrada, Alessandro Siani e ai loro figli. Invece. Altro che muro d’amore…"

"Prima Fake News demolita: il tapiro ad Ambra è stato un agguato, un atto violento contro la volontà dell’attrice. Il Gabibbo vi mostra il fuorionda dell’approccio dell’inviato Valerio Staffelli ad Ambra, che è in auto quando lo vede. Potrebbe allontanarsi. Invece scende, e segue il tapiroforo per accettare di buon grado il premio di consolazione. Verranno mostrare anche le molte immagini in cui si vede Angiolini che ride e fa battute a Staffelli". Si passa poi alla seconda: "Tutti a dire, pure la ministra Bonetti, che il Tapiro andava dato al maschio alfa e che Striscia ha commesso una discriminazione di genere. Il Gabibbo vi mostra immagini di consegne passate: Scamarcio, Borriello, Monte, De Martino e tanti altri a cui è stato dato il Tapiro quando sono finiti i loro amori da copertina. «Se fossero stati fidanzati con un’operaia della Whirlpool», commenta il Gabibbo, «non se li filava nessuno!»". Infine la terza: "Striscia è stata accusata di aver colpevolizzato Ambra per non essere stata capace di tenersi il compagno. Frase mai pronunciata. Casomai è stata Mara Venier in un’intervista televisiva ad Angiolini (2 maggio 2021) che lo ha insinuato. «Se sei innamorata non devi far scappare la persona che ami», dice. Ma allora, strano, nessuna polemica dopo"".