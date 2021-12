Allegri e il brutto vizio di “difendersi in sette”

Il tecnico ha parlato

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ieri in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Bologna e del brutto vizio dei bianconeri di difendersi in tanti uomini: "Abbiamo giocato con sacrificio. Kean e Bernardeschi hanno fatto una grande prova. Bisogna migliorare e tutti possiamo farlo. Non possiamo difendere in 7, sennò poi non si vincono le partite. Siamo partiti bene con il giusto approccio. Il Bologna ha giocatori tecnici, non è mai facile vincere qui. C’è stata attenzione in fase difensiva, mentre quando c’è da attaccare si può migliorare. Questa settimana abbiamo lavorato a pieno, ora chiudiamo bene prima della sosta con poi gare difficili all’inizio dell’anno.