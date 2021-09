Allegri e i subentrati: quando le parole fanno il loro effetto

Il tecnico bianconero sulla partita di ieri

La Juventus ha vinto la sua prima partita in campionato, imponendosi per 2-3 sul campo dello Spezia, in una partita rocambolesca che ha visto i bianconeri andare in svantaggio e poi recuperare e ribaltare il risultato. Una prova di carattere quella della squadra di Massimiliano Allegri, quello stesso carattere che aveva chiesto il tecnico toscano in conferenza stampa nel pre partita e che era mancato nelle sfide precedenti: "Siamo reduci da un periodo in cui perdevamo in modo rocambolesco, avevamo un po' di tensione per questa vittoria. I ragazzi si sono difesi in maniera ordinata" le parole del tecnico in conferenza dopo la partita, con grande soddisfazione per la prova dei tre giovani di cui tanto si è parlato in settimana.