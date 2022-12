Allegri docente per un giorno: “Un grande onore”

La Juventus sta attraversando una vera e propria bufera, con le dimissioni del CDA , a seguito dei nuovi sviluppi dell'inchiesta Prisma, che ha colpito il mondo bianconero. Chi sembra saldo al timone, in tutto questo, è Massimiliano Allegri , che nella giornata di oggi cambierà le sue vesti per diventare docente universitario: il tecnico della Juventus è stato chiamato dall'Università Politecnica delle Marche per la docenza del seminario "Team working e comunicazione delle vittorie e delle sconfitte".

La lezione è stata trasmessa in streaming sul profilo Facebook di ‘Comunicare il cancro’, con il tecnico della Juventus che ha messo a disposizione la sua esperienza sul campo, mettendola in parallelo a quanto accade in campo medico: "È un grande onore essere stato invitato a condividere la mia esperienza su temi così delicati. Come docente avrò il piacere di comunicare l’importanza di valorizzare prospettive differenti all’interno del gruppo, che sia un team multidisciplinare o una squadra di calcio, per garantire un clima di collaborazione proficua".