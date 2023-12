Allegri: “Dobbiamo pensare a portare il risultato a casa”

Il tecnico della Juventus ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN ai quali ha presentato la partita di questa sera contro il Napoli

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN per presentare la partita di questa sera in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Napoli, e valvole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A.

"Non ho pensato alle ultime due dell'anno scorso, è un'annata diversa, siamo partiti in maniera diversa. Affrontiamo il Napoli, che è comunque forte. Il Napoli ha una struttura di giocatori che indipendentemente da come giocheranno hanno qualità. Sorpreso da Mazzarri? Non so, il presidente ha scelto il migliore per lui e per il Napoli".

"Il campionato è ancora troppo lungo, ci sono tantissimi punti, bisogna pensare solo a questa sera, cercando di portare il risultato positivo a casa. Ci consentirebbe di mantenere o allontanare da loro. Giuntoli l'ho visto sereno, per lui non sarà una partita come le altre. Dopo 8 anni di Napoli non sarà semplice, ma l'ho visto sereno".

"Bremer è cresciuto molto. Dopo un anno di Juve è cresciuto in personalità, sicurezza e ha margini di crescita spaventosa. I rigori li ha sempre tirati Vlahovic. Li ha sbagliati, fatti, bisogna vedere il momento della partita. Decideremo lì".

