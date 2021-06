Allegri day: vertice alla Continassa

Il tecnico tornerà per la prima volta al centro sportivo bianconero

redazionejuvenews

Dopo due anni di distanza la Juventus e Massimiliano Allegri si riabbracciano: a seguito dell'annuncio ufficiale del ritorno del tecnico in bianconero, oggi il tecnico toscano tornerà per la prima volta alla Continassa dopo il suo addio. È previsto infatti per il pomeriggio un vertice tra il tecnico, il suo staff e la dirigenza bianconera, con le parti che si siederanno a tavolino per pianificare nei dettagli la prossima stagione e il mercato estivo, delle quali comunque le parti hanno già parlato.

In mattinata alla Continassa sono già arrivati il vice di Allegri, Marco Landucci e il collaboratore tecnico Aldo Dolcetti. In giornata, ci sarà il tanto atteso vertice di mercato tra il tecnico livornese e Cherubini, nuovo responsabile dell'area tecnica bianconera dopo i saluti di Paratici, che parlerà domani nella sua conferenza stampa di addio. Oltre a loro, nello staff di Allegri torneranno Maurizio Trombetta, il collaboratore di campo, fedelissimo di Giovanni Galeone e già allenatore in proprio in Romania; Simone Folletti, il preparatore atletico che Allegri aveva già a Cagliari e con il Milan; Stefano Grani, massaggiatore e terapista della riabilitazione, e Andrea Barzagli, voluto fortemente dal tecnico nel suo staff.

La riunione di oggi servirà quindi per costruire le basi della prossima Juventus, e per capire come i bianconeri si muoveranno sul mercato: detto di Chiellini, che rinnoverà per l'ultimo anno convinto proprio dal ritorno di Allegri, e di Bonucci che sembra destinato a rimanere a Torino, l'attenzione del mercato bianconero sarà tutta sul centrocampo e sull'attacco. Allegri infatti sa che il reparto centrale è quello da migliorare maggiormente, ed è lì che verranno effettuati i più importanti innesti. Locatelli è un nome forte, gradito anche al tecnico, ma occhio ai possibili ritorni di Miralem Pjanic e Paul Pogba, con entrambi che hanno un grande rapporto con il tecnico livornese, e tornerebbero volentieri a Torino.