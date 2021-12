Allegri: “Contento della rosa? Fino a giugno andremo avanti con questi. Sapevamo che…”

Il tecnico della Juve ha parlato

Massimiliano Allegri , tecnico della Juve , ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Bologna: "Peso della vittoria? Era questione di riprendere a capire i momenti della partita. A Venezia abbiamo subito gol e a Salerno ci era andata bene. Oggi abbiamo fatto bene la fase offensiva e difensiva. Rispetto a Venezia siamo entrati meglio nel secondo tempo ma abbiamo subito alcune situazioni che però da una squadra con il Bologna ci sta subire. Ora ci aspetta un calendario bellissimo e fitto di impegni sia in campionato che in Champions e dobbiamo continuare così.

Gestione più matura? Su quello sono stati molto bravi i ragazzi ma dobbiamo comunque migliorare in alcune situazioni ma sono contento per l'approccio e la cattiveria agonistica che hanno messo in questa gara e non era affatto facile vincere. Parole Arrivabene sul mercato? La rosa della Juve è ottima e bisogna lavorare su questi giocatori e andremo avanti fino a giugno con questi. Oggi abbiamo fatto una vittoria che ci consente di mantenere il mirino sul quarto posto e bisogna anche migliorare in fase realizzativa ma va fatto piano piano. Sono contento di questa rosa e questa squadra. Sapevamo tutti che quest'anno era difficile vincere lo scudetto e arrivare in Champions.