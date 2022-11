Allegri: “Vlahovic e Chiesa da valutare oggi, dobbiamo stare attenti”

Il tecnico della Juventus presenta la partita che vedrà impegnati i bianconeri contro il Verona nella penultima sfida prima della sosta

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani contro il Verona nella partita valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

VERONA - "Abbiamo passato una serata di soddisfazione ma abbiamo già chiuso il capitolo. Il Verona nelle ultime 5 ha vinto 3 volte contro di noi in casa, poi nelle ultime di campionato ha perso immeritatamente, creano tanto, hanno buoni calciatori che aggrediscono, e domani non sarà semplice, dovremmo metterci fisicamente al loro pari".

INFORTUNI - "Perin domani gioca per dare un po' di riposo a Szczesny. Recuperati sicuri, ma non è detto che giocano, sono Paredes e Kean. Di Maria lo valuterò ma ha 30 minuti nelle gambe, non 90. Vlahovic e McKennie li valuterò oggi come Chiesa".

DANILO - "Ho parlato con Cuadrado l'altra sera per la questione del capitano, lui ultimamente si innervosiva un po' troppo, quindi parlandoci gli ho detto che era meglio che Loa avesse gatto Danilo, che era più sereno, e lui ha compreso tutto".

PROGETTI - "Inutile parlare di quello che sarà, dobbiamo pensare a domani ed a fare una grande partita con chi ci sta, per dare continuità ai risultati e per non vanificare quanto fatto nelle ultime 4".

VLAHOVIC-CHIESA - "Ieri ha corso e oggi lo valuteremo, se sarà a disposizione bene, sennò si curerà e vedremo domenica se ci sarà. Chiesa ha rientrato e fatto bene, fino a che il ginocchio non torva la stabilità però bisogna andare cauti, perchè ci sono momenti diversi nel percorso rieducativo in campo".

MANDZUKIC - "Mario ha detto l'altro giorno una frase da scolpire nei muri, ossia che bisogna giocare pensando di vincere le partite. IO penso che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, se continua così sarà difficile avvicinarli. Noi pensiamo al Verona, poi alla Lazio, e poi penseremo a recuperare energie".

MILIK - "Sono molto contento di quello che sta facendo, è un giocatore che si è messo a disposizione e sta facendo quello che gli chiedo".

SOSTA - "Lavoreremo fino al 18 con i tre che rimarranno, poi rientreremo tutti il 6 dicembre da dove inizierà una preparazione che ci porterà fino al 22-23. Poi dopo Natale cominceranno a tornare i giocatori, a seconda di come andranno avanti le squadre".

FAGIOLI - "Sta facendo bene ma lasciamolo sereno, lui come gli altri giovani. Ci saranno momenti in cui staranno fuori ma fa parte del gioco".