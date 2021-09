Allegri: “Bisogna uscire dalla zona di comfort attraverso la sofferenza. Rabiot può fare 10 gol”

L'allenatore bianconero ha parlato al termine del match

SULLA GARA - "Menomale che abbiamo vinto una partita di sofferenza perchè è stato importante. Siamo stati anche un pò fortunati con quel salvataggio sulla linea. Abbiamo giocatori che ci permettono di poter fare molto bene. Abbiamo perso due palle in uscita perche siamo andati molto leggeri, poi abbiamo subito un gol che è andato a finire sotto l'incrocio dei pali. Devo fare i complimenti ai ragazzi perche hanno giocato bene e hanno reagito altrettanto bene. La partita dove abbiamo rischiato di prendere il terzo gol è stato solo oggi, sia con il Milan che contro il Napoli, che con l'Udinese stesso non abbiamo concesso molte palle gol. A livello di qualità caratteriali esigo piu attenzione quando abbiamo la palla tra i piedi e di passarla in modo giusto perche se la perdi poi fai fatica. Ci godiamo questa vittoria perche sappiamo che è importante, attraverso la sofferenza dobbiamo toglierci dalla zona comfort".