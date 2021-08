Allegri: “Abbiamo perso 5 punti e questo dispiace. Non dobbiamo piu pensare a CR7”

Max Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sfida dell'Allianz

SULLA GARA - "Stasera la squadra ha fatto bene all'inizio e abbiamo subito gol nella prima uscita sbagliata che abbiamo fatto. Bisognava avere piu tranquillità nel giocare e si doveva giocare di squadra e non singolarmente. Abbiamo tutto il tempo per recuperare e questi due passi falsi ci possono solo che fare del bene. Loro lasciavano molti spazi sugli esterni e bisognava attaccare di piu l'aria. Non possiamo pensare di andare in vantaggio e vincere tutte le partite, quando si va sotto bisogna mantenere la calma, reagire e ribaltare il risultato. Questi momenti ci servono per crescere e dobbiamo sfruttarli al meglio, ci sono stati troppi giocatori che hanno sbagliato tecnicamente cose che in altre gare e in altri momenti non sbaglierebbero mai. Abbiamo lasciato 5 punti e di questo dispiace ma ci prepareremo al meglio, i momenti difficili vanno affrontati".