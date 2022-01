Allegri: “A volte siamo usciti dalla partita. Dybala? In tribuna non c’era nessuno…”

L'allenatore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match con l'Udinese

SULLA GARA - "Rispetto a mercoledì, stasera nel secondo tempo c'è stato un momento in cui siamo usciti dalla partita. Questo non va bene, dobbiamo stare nella partita sempre, soprattutto adesso che non ci sono i tifosi. Abbiamo rischiato in due o tre situazioni, poi è arrivato il bel gol di McKennie. Dybala? In tribuna non c'era nessuno... Ha fatto un bel gol, una bella azione... Poi quando si mette tra le linee la squadra respira, è stato straordinario in quel momento. McKennie? Un incursore, è un offensivo, a destra fa meglio che a sinistra: ha tempi di inserimento diversi, da sinistra fa più fatica. Anche il gol di mercoledì a Milano l'ha fatto arrivando da destra, e anche stasera".