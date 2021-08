Alle 18 la Juventus in campo contro l’Under 23

Ultimo test per i bianconeri prima dell'inizio del campionato

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando il suo esordio in Serie A contro l'Udiense, in programma domenica alle 18:30 alla Dacia Arena di Udine. La squadra di Massimiliano Allegri vorrà iniziare il campionato con il piede giusto, imponendosi nelle prime due partite prima della sosta per la Nazionale: dopo le prime due giornate la Serie A si fermerà per due settimane, per dare modo ai giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali, che si giocheranno la qualificazione al prossimo Mondiale. Un inizio che Allegri e la Juventus non vogliono sbagliare, e che sanno preparando alla Continassa allenandosi due volte al giorno, al mattino e alla sera. Dopo l'amichevole di sabato contro l'Atalanta, i giocatori sono tornati a lavorare martedì agli ordini di Massimiliano Allegri, e prima dell'esordio in campionato disputeranno un'ultima amichevole allo Juventus Training Center, contro la formazione Under 23.

Questo il comunicato con cui i bianconeri hanno annunciato l'amichevole, l'ultima prima dell'esordio nella nuova Serie A.

"Il test finale prima dell’esordio in campionato (in programma domenica 22, ore 18:30, in casa dell’Udinese) passa dal JTC.

Dopo essere stato il teatro dell’amichevole d’esordio stagionale con il Cesena, giovedì 19 il centro sportivo bianconero ospiterà anche l’ultima uscita estiva degli uomini di Massimiliano Allegri. Questa volta si gioca “in casa” proprio in tutti sensi: l’avversario di turno è infatti la Juventus Under 23 guidata da Lamberto Zauli.

Per entrambe le squadre bianconere sarà un’occasione per ultimare la preparazione in vista dei rispettivi esordi. La prima squadra, dopo le sfide con Cesena, Monza, Barcellona e Atalanta, completa così il ciclo di test in prospettiva del semaforo verde del campionato domenica in Friuli; l’Under 23 puo’ sfruttare la partita per settarsi verso il primo turno di Coppa Italia Serie C in casa della Pro Sesto, anch’esso in programma domenica (ore 18:00).

Fischio d’inizio alle ore 18:00, sotto la spinta di alcuni tifosi invitati sulle tribune del JTC." (Juventus.com)