Kean: “Tornare scelta giusta, sono pronto per questa sfida”

Il giocatore si presenta

redazionejuvenews

La Juventus ha ottenuto la prima vittoria della stagione contro il Malmo in Champions League, ed è proiettata alla sfida con il Milan in programma domenica. Uno dei protagonisti potrebbe essere Moise Kean: l'attaccante italiano è tornato a Torino dopo le esperienze all'estero ed è pronto a riprendersi i colori bianconeri. In diretta dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, l'attaccante parla nella sua conferenza stampa di presentazione.

EMOZIONI DEL RITORNO - Indossare la maglia bianconera mi ha sempre dato grandi emozioni. Tornare è stata la scelta giusta e sono pronto per questa sfida.

PRIMAVERA - Mister Grabbi mi è sempre stato vicino e gli sono molto riconoscente.

ESPERIENZE - Ho avuto la forrtuna di conoscere diversi campionati. Sono tornato con tanta esperienza in più e questo mi aiuterà molto. Ora sono pronto a dare il 100% per la squadra. Sono molto fortunato perché ho imparato tantissime cose che non sapevo del mondo del calcio.

RESPONSABILITÀ - Non sento nessun peso. Sono qua per dare una grande mano alla squadra dove sono cresciuto. Sono qui per giocare e dare il massimo, più che altro mi sento responsabile di indossare la maglia della Juventus.

SQUADRA - Siamo molto giovani ma con tanta esperienza. Non siamo partiti col piede giusto, ma la Juve ha grandi obiettivi quindi sono sicuro che potremo fare grandi risultati e puntare sempre più in alto.

OBIETTIVI- La Juve è sempre stata nel mio cuore perché mi ha dato una grande possibilità. Non ho un numero di gol segnato, ma se ne faccio tanti è meglio. Sono qui per dare un contributo alla squadra.

JUVENTUS-MILAN - Fu la sera del mio primo gol, indimenticabile. Ma ora il passato è passato. Domenica ci aspetta una grande partita e daremo il nostro contributo.

ALLEGRI - Il mister punta sempre a grandi obiettivi. Mi ha insegnato moltissime cose e di sicuro lui ci darà una grande mano e farà il nostro bene.

MERCATO - Ho sempre avuto la Juve nel cuore e quindi appena ho avuto la possibilità di tornare qua non c'ho pensato due volte, ho fatto la scelta giusta.

CONTRIBUTO - Quando indossi la maglia della Juve devi sempre uscire dal campo sudato, dare il 100% per la squadra e fare un grande risultato. Adesso sta a noi dare il nostro massimo per puntare a grandi obiettivi.

ERRORE CONTRO IL NAPOLI- Sabato non sono stato fortunato, ma ormai l'arbitro ha fischiato e la partita è finita. C'è stata una buona partita a Malmo, che ci ha dato fiducia per andare avanti e giocare la prossima partita domenica.