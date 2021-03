Alle 15 Andrea Pirlo e Leonardo Bonucci in conferenza stampa

Il tecnico e il giocatore bianconero presentano la sfida di domani sera

La Juventus è attesa domani sera dalla partita contro il Porto, valevole per la gara di ritorno degli ottavi della Champions League. I lusitani arrivano a Torino dopo la vittoria nella gara di andata per 2-1, con li bianconeri obbligati a ribaltare il risultato e a vincere per continuare il loro sogno europeo. Il tecnico Andrea Pirlo e il difensore Leonardo Bonucci parlano in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium per presentare la sfida di domani, cruciale per il proseguo della stagione bianconera.