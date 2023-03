Allegri: “Dobbiamo mettere le basi per arrivare in vantaggio al ritorno”

Il tecnico toscano ed il giocatore presentano la partita in programma domani sera all'Allianz Stadium di Torino

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Friburgo, nella partita valevole per l'andata degli ottavi di finale di EuropaLeague. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ed il calciatore Filip Kostic presentano la partita in conferenzastampa.

Prende la parola FilipKostic.

FRIBURGO - "Ho giocato tante volte contro di loro quando ero in Germania, sono un avversario tosto, sono molto compatti e solidi. Domani dovremmo cercare di controllare le situazioni di gioco durante la partita, perchè loro sono bravi ad adattarsi a tutte le situazioni. Vincere la competizione è il nostro obiettivo principale, vogliamo arrivare più avanti possibile, e lo faremo a partire da domani".

MOTIVAZIONI - "Ho vinto la competizione lo scorso anno, abbiamo fatto una grande cosa. Era il nostro sogno vincerla, alla Juventus ovviamente gli obiettivi sono diversi ma ora che ci siamo vogliamo arrivare in fondo".

DIFFERENZE - "Alla Juventus è molto diverso, io mi adatto a quello che mi chiede il mister, è il mio lavoro. Voglio e do il 100% ogni settimana".

IMPORTANZA - "Per me ogni partita di ogni competizione è importante, il mio obiettivo è dare il 100% in ogni partita".

CRESCITA - "Non ho passato momenti difficili qui a Torino. Dall'inizio sono stato subito bene, sono felice alla Juve, volevo venire qui e tutti mi hanno aiutato da subito".

ALLEGRI - "Io faccio tutto quello che mi dice il mister, è la mia attitudine. Ora gioco meglio in fase difensiva rispetto a prima, ma posso ancora migliorare".

VLAHOVIC - "Conosco Dusan da molto tempo e molto bene. Stiamo insieme tutti i giorni, parliamo tanto: questi momenti li passa qualsiasi calciatore nella sua carriera, ma vedo Dusan sempre affamato e sempre allenarsi da grande professionista. È un giocatore importante per noi, ha bisogno di un gol per ritrovare la fiducia, spero arrivi domani".

PENALIZZAZIONE - "Il nostro obiettivo è giocare la Champions, arrivare a qualificarci è la nostra priorità".

SQUADRA - "La Juve ha una grande qualità, abbiamo tanti giocatori sopra la media e vogliamo vincere. Siamo solidi, uniti e compatti, c'è molta coesione tra di noi".

SFIDA - "Sono felice di rigiocare contro di loro. Sono un'ottima squadra con un ottimo allenatore che merita tutto quello che stanno raggiugnendo. È difficile giocare contro di loro ma noi abbiamo le nostre qualità e speriamo prevalgano".

EUROPA LEAGUE - "Per me ogni partita è importante, magari domani segnerò come le ultime due sfide contro il Friburgo, ma basta vincere".

Prende la parola Massimiliano Allegri.

ATTEGGIAMENTO - "Voglio vedere un atteggiamento positivo. Domani dobbiamo mettere le basi per esser in vantaggio al ritorno. Sono quinti in campionato, imbattuti nel girone di Europa League: sono una squadra tosta, ma noi dobbiamo tornare a vincere in casa perchè tra Champions e la prima in Europa League abbiamo solo vinto una partita".

SCONFORTO - "Era normale ci fosse dopo la sconfitta contro la Roma: in questa situazione quando perdi sembra che crolli il mondo. Domani dobbiamo scendere in campo giocando da squadra e con grande rispetto, ma sarà importante vincere e non prendere gol".

TRIDENTE - "Non ho acora deciso la formazione, domani vedrò chi ho a disposizione. Devo pensare anche a domenica dove Kean sarà squalificato, quindi davanti devo gestire al meglio le forze".

POGBA - "Ieri ha fatto un bel allenamento, oggi ha fatto differenziato. Domani capiremo se sarà a disposizione, credo lo sarà ma lo valuterò al meglio domani mattina".

VLAHOVIC - "Di lui sono molto contento. Sta facendo grandi partite a livello tecnico. Poi giocare nella Juventus e fare il centravanti nella Juventus è diverso che farlo a Firenze: Dusan sta crescendo, poi ci sono momenti che passano tutti gli attaccanti ma non sono preoccupato. Gli attaccanti si valutano per i gol ovviamente, ma lui per sta giocando bene. Come tutti deve lavorare ogni giorno per migliorare".

DI MARIA - "Lui è un giocatore straordinario. Quando ha la palla lui è diverso, domani partirà titolare poi durante la partita vedremo se arriverà in fondo o meno".

BONUCCI - "Sta meglio, domenica ha giocato un tempo, e sono contento della prestazione che ha fatto. Vedrò domani mattina se Alex Sandro potrà giocare, poi deciderò".

STREICH - "È da tanti anni al Friburgo, ha fatto un grande lavoro, la squadra è organizzata ed è un allenatore molto bravo".

CHIESA - "Può giocare centravanti, l'anno scorso lo abbiamo fatto. È un giocatore che ha una grande tecnica, io lo considero come attaccante ed ha tutte le caratteristiche per ricoprire tutti e tre i ruoli davanti, anche quello di punta".

KEAN - "Anche lui sa che ha sbagliato a Roma, mi ha chiesto subito scusa. È un giocatore importante per noi, pagherà la multa della società, è già dispiaciuto. Ha sbagliato, gli errori li fanno tutti: ha pagato e sicuramente ne uscirà più maturo".

GRIFO - "Sta dimostrando di essere un buon giocatore, che segna e fa assist. Loro sono molto bravi sui calci piazzati e ci sarà da stare attenti".

TERZINI - "Alex Sandro al 99% è a disposizione a meno di sorprese domani mattina. De Sciglio non ci sarà, spero di riaverlo per domenica".

EUROPA LEAGUE - "Domani è una partita da giocare con rispetto, altrimenti succede come all'andata con il Nantes. Dobbiamo andare in Germania con un vantaggio: dobbiamo vincere, non importa di quanto, quella che sarà una partita complicata. Loro sono una squadra fisica che segna, e bisognerà stare attenti. Dobbiamo avere rispetto nei loro confronti, perchè poi ci facciamo male: mancano due settimane alla sosta, abbiamo il doppio confronto con loro, la Sampdoria e l'inter fuori casa, dobbiamo chiudere al meglio questa parte di stagione".