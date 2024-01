Allegri: “Domani è importante vincere la partita e passare il turno. Chiesa out”

Il tecnico dei bianconeri presenta la sfida di Coppa Italia in programma contro il Frosinone tra le mura dell'allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Frosinone nella partita valevole per i quarti di CoppaItalia. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

400 - "Sono molto contento di aver raggiunto la 400esima partita con la Juventus, avendo davanti due mostri sacri come Trapattoni e Lippi".

COPPA ITALIA - "Domani è importante vincere la partita e passare il turno in semifinale".

INFORTUNATI - "Chiesa non è convocato, oggi il ginocchio stava meglio ma per precauzione rimarrà a casa. Martedì dovrebbe essere a disposizione. Cambiaso è recuperato. Rabiot non sarà della partita".

DIFESA - "Gatti e Bremer giocheranno davanti a Perin, poi vedrò tra Danilo e Rugani".

KEAN - "Di mercato non parlo, soprattutto perchè domani c'è una partita. Ci sta chi se ne occupa e lo lascio a loro. Al momento lui è un giocatore della Juventus e sono contento della sua prima parte di stagione".

SINISTRA -"Ci abbiamo lavorato in questi giorni. Dobbiamo tornare ad aver paura di prendere gol, perchè ne abbiamo presi troppo facilmente. I ragazzi lo sanno e ci stiamo lavorando".

FROSINONE - "Anche domenica, perdendo, hanno fatto due gol e rischiato di pareggiare. Giocano e sono spensierati, oltre al fatto che per loro è un'occasione unica. Domani dobbiamo fare una partita importante, la Coppa Italia è un obiettivo per noi. Va fatta una partita seria e con rispetto per arrivare a giocarci la semifinale. Loro fanno gol in tutte le partite e creano tanti pericoli, dobbiamo stare attenti. Non è che non dobbiamo mai prendere gol, perchè è impossibile, ma non dobbiamo prendere gol così facilmente".

BAGAGLIO - "Sono più vecchio calcisticamente, quando sono arrivato qui non pensavo di fare tutto questo tempo in bianconero. Questo per me è un motivo di orgoglio, è una cosa che mi piace. Ma non pensiamo a quello che è stato, guardiamo avanti alla semifinale da raggiungere".

FASCE - "Domani mattina vedrò come stanno tutti. O giocano Weah e Kostic o Iling e Cambiaso. Ma anche chi va in panchina è importante, così come successo a Salerno".

RABIOT - "Dovrebbe essere recuperato per martedì. Domani non ci sarà ma è molto tranquillo".

GIOCO - "Fisicamente stiamo molto bene, e la squadra grazie a questo aumenta l'intensità nella parte finale della partita. Stiamo cercando di migliorare con la palla, ma quando non l'abbiamo dobbiamo stare attenti e difendere. Quando non prendi gol per tanto si abbassano le difese, e poi prendi gol troppo facilmente come gli ultimi che abbiamo subito, e questo non va bene".

PARTITE - "Non ne cancellerei nemmeno una di quelle disputate, perchè lavoriamo e viviamo per grandi sfide. Ci manca non giocare la Champions. In otto anni ci sono state tante partite bellissime, le ricordo tutte con piacere, anche quelle brutte".

PRESSIONE - "Alla Juventus ci sta sempre perché bisogna vincere. La Juventus ha dominato per 10 anni, poi ci sono le altre squadre, noi abbiamo cambiato tanto ma stiamo anche lavorando e siamo ambiziosi per quello che verrà".

VLAHOVIC - "Ha smaltito la febbre, è recuperato. Domani mattina decido i due che giocano tra Milik, Vlahovic e Yildiz".

