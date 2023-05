Allegri: “Settimana difficile, non ho mai messo nessun veto su Giuntoli”

FUTURO - "Domani è l'ultima in casa della stagione e bisogna farla per bene. La matematica a noi, per il momento, non ci lascia fuori da niente, la sconfitta di Empoli ha complicato il percorso".

GIUNTOLI - "Siamo il linea con tutto con la società. Io non ho mai avuto potere sulla scelta dei dirigenti, non ho mai messo nessun veto. Sono molto aziendalista, tutte le persone che la società mi mette a disposizione io ci lavoro, perchè alla fine i risultati vanno portati per la Juventus".

STAGIONE - "Andare a trovare spiegazioni è difficile. Abbiamo lavorato con serietà e finiremo facendolo, da queste due partite dobbiamo ottenere il meglio. A Empoli non dovevamo perdere e lo sappiamo tutti, perchè avremo avuto una porta per entrare in Champions. Non abbiamo avuto la freddezza e la lucidità di giocare per blindarci l'Europa. Ora guardare indietro non serve, dobbiamo pensare a domani e cercare di entrare in Europa".

EUROPA - "Arrivare in Europa con -10 punti penso sarebbe straordinario, ma ora dobbiamo pensare al Milan. Il risultato finale della stagione dipende dalla partita di domani, loro vengono da un periodo brutto e lo hanno rigirato, noi veniamo da due sconfitte brutte e sta a noi domani avere la forza di ribaltare questo trend".

SOCIETÀ - "Quando mancano risultati tutti si fanno domande. Ho parlato con la proprietà 4 giorni fa, ci sostengono e ci stanno vicino e questo può solo far bene".

FUTURO - "Io ho altri due anni di contratto, e mi impegnerò per far tornare la prossima stagione la Juventus a competere per il campionato. A questo penseremo però il 5 giugno, imparando da quanto successo questa stagione".

AMBIENTE - "Dopo Empoli abbiamo passato quattro giorni pesanti. La Juventus al momento è seconda in classifica, e abbiamo migliorato la posizione dello scorso anno, tra tutto quello che è successo e gli infortuni".

FUTURO - "Ne parleremo il 5 giungo. Dobbiamo pensare a domani, poi vedremo quello che sarà. Abbiamo avuto tante distrazioni durante l'anno, non serve aggiungere altre".

GIOCATORI - "I ragazzi sono concentrati, gli ho chiesto di tirare fuori le ultime energie. Ad Empoli abbiamo sbagliato, ora abbiamo la responsabilità di fare bene domani".

VLAHOVIC - "Lui ed Alex Sandro non stanno benissimo e non so se giocheranno, valuterò domani mattina. Gli altri sono tutti a disposizione".

CHIESA - "È un giocatore importante, questa stagione rientrava dall'infortunio ed ha avuto difficoltà ovvie. Il prossimo anno dovrà essere il suo anno di consacrazione e tutti lo aspettiamo, perchè è uno che fa la differenza. Domani deciderò se partirà titolare".

TIFOSI - "Mi aspetto il clima che c'è stato tutta la stagione. Possiamo aver perso partite ma ci siamo sempre impegnati, ed a livello psicologico non è stato facile. Penso che la Juventus ha una buona base per ilarissimo anno".