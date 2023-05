Alle 14 Massimiliano Allegri in conferenza stampa

La Juventus è attesa domani sera dalla partita in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Cremonese

La Juventus è attesa domani sera dalla partita in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Cremonese, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.