La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Fiorentina nella partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

SQUADRA - "La partita con la Lazio è stata importante per essere tornati alla vittoria. Era Coppa Italia, ora dobbiamo pensare al campionato. Abbiamo un mese per sistemare le cose e consolidare la posizione".

FIORENTINA - "Domani affrontiamo una squadra che crea molto, che gioca molto bene e sappiamo delle difficoltà che avremo. Abbiamo bisogno di ottenere un risultato".

ENTUSIASMO - "Le vittorie aiutano perchè danno fiducia e fanno vedere le cose in un altro modo. Abbiamo 8 partite di campionato per centrare l'obiettivo della Champions".

CLASSIFICA - "Abbiamo 20 punti dall'Inter, ed i numeri sono quelli che contano. Il campionamento dice il valore delle squadre, poi durante l'anno succedono molte cose. Noi ora dobbiamo pensare ai punti che mancano per centrare la Champions".

SEGNALI - "Ce ne erano di positivi anche prima della partita con l'Empoli. Dobbiamo rimanere in equilibrio, domani sarà una partita complicata e dovremo essere bravi per cercare di finire al meglio la stagione, con voglia, desiderio ed entusiasmo per centrare gli obiettivi per cui siamo in corsa".

FUTURO - "In questo momento mi piace fare l'allenatore e continuerò a fare questo. Io lavoro bene, l'unico mio pensiero ora è centrare gli obiettivi con la squadra, e su questo siamo focalizzati. C'è da lottare e da far fatica, soprattutto in campionato, poi dovremo raggiungere la finale di Coppa Italia ma dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi".

VALORE - "Nel calcio bisogna guardare solo i risultati. Alla fine della stagione se una squadra arriva prima lo ha meritato, così come le altre che arrivano nelle altre posizioni. I valori delle squadre li da il campo".

CHAMPIONS - "Siamo partiti quest'anno con l'obiettivo di tornare in Champions League. Non era facile, visto anche il percorso che stiamo facendo. Abbiamo bruciato tanti punti, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio cercando di arrivarci in un modo o nell'altro".

VLAHOVIC - "È un giocatore che sta crescendo. Più partite fa più migliora, poi i momenti di appannamento ci stanno durante la stagione. In questo momento Vlahovic e Chiesa stanno bene come gli altri, abbiamo soluzioni importanti davanti".

FIORENTINA - "È una squadra che gioca e offende, in una partita dove da sempre si è lottato".

AUTOCRITICA - "Domani dobbiamo uscire dalla nostra situazione in campionato ed iniziare a fare i punti che ci servono per centrare il nostro obiettivo, sapendo che comunque ci sono otto partite per farlo".

SODDISFAZIONE - "Ho sbagliato tanto, e sicuramente sbaglierò ancora nelle scelte. Il calcio è questo, poi non sono io che devo dire se sono bravo o no. Io lavoro e mi diverto con passione, cercando di fare il meglio possibile".

VALORI - "Oggi la Juventus ha ragazzi e giocatori che hanno grandi margini di miglioramento, con gente che più gioca più migliora. È importante arrivare in Champions per avere partite internazionali anche per far crescere i nostri ragazzi, che farebbero esperienza".

ASSENTI - "Domani non ci sarà Milik. Sta lavorando in differenziato e dovrebbe essere pronto tra 20 giorni".

FORMAZIONE - "Domani mattina abbiamo l'ultimo allenamento, in cui deciderò la formazione. Stiamo bene fisicamente, la vittoria contro la Lazio ci ha dato fiducia, e dobbiamo tornare alla vittoria"

