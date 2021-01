TORINO – Alle 14.30, nella sala conferenze dell’Allianz Stadium, si terrà la conferenza stampa del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. Il mister risponderà alle domande dei giornalisti in vista del match di domani contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La conferenza stampa sarà visibile in diretta streaming su Juventus Tv. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<