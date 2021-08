Allegri: “Bisognerà fare una partita solida, la prima è sempre difficile”

Il tecnico presenta la sfida di domani contro l'Udinese

La Juventus esordirà in Serie A domani, quando nella prima giornata del nuovo campionato affronterà alla Dacia Arena l'Udinese, con fischio di inizio alle ore 18:30. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita di domani dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

UDINESE - "Domani è la prima di campionato, e la prima di campionato è sempre una partita difficile. Troviamo una squadra forte fisicamente, che lo scorso anno è stata seconda o terza nelle occasioni concesse e non ha subito gol su angolo. Bisognerà fare attenzione, sono bravi in contropiede, dietro sono veloci; per noi è la prima e per uscire da Udine con la vittoria bisognerà fare una prestazione solida e tecnica con grande pazienza".

RAMSEY - "Sta migliorando davanti la difesa, si fa ancora trasportare dall'azione e deve correre meno".

RONALDO - "Per noi Ronaldo è un valore aggiunto, bisogna lavorare di squadra per esaltare le sue condizioni".

LOCATELLI - "È cresciuto molto, non è in condizione perchè ha lavorato poco, verrà a Udine e se servirà giocherà 15 minuti. Dopo la sosta sarà in ottime condizioni".

BERNARDESCHI - "Tutti i giocatori che sono alla Juventus sono importanti, poi durante l'anno ci sono momenti diversi. Dipende dalla testa che uno ha e come vuole lavorare, ma ci sta che in alcuni momenti può rendere meno".

SPIRITO - "Io sono un po' invecchiato, ho visto che hanno richiamato tanti allenatori questa stagione. IO dubbi e incertezze li ho, perchè ti creano attenzione e concentrazione nel lavoro. Ci devono essere anche quando le cose vanno bene. Questa stagione abbiamo l'obiettivo, come sempre, di vincere le competizioni a cui partecipiamo, ma intanto cerchiamo di vincere la prima e di iniziare bene. Per vincere i campionati bisogna viaggiare come in crociera, senza avere picchi da 100 e picchi da 30, noi dobbiamo avere una buona media che è quello che ti porta a vincere il campionato".