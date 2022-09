Allarme bomba a Parigi, situazione risolta: ecco cosa è successo

Come riportato dall'inviato di Sportitalia Tancredi Palmieri, è scattato l' allarme bomba presso la stazione di Mont Parnasse , situata proprio al centro di Parigi. "Al momento a Mont Parnasse ci sono i nastri della polizia per chiudere la strada e i poliziotti in assetto anti terrorismo" riferisce il giornalista, che aggiunge: "C'è un allarme bomba alla stazione. Hanno transennato tutto e non ci fanno uscire nemmeno dall'hotel".

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiale della UEFA, che sono attese nelle prossime ore. Non è detto che questo evento debba pregiudicare lo svolgimento del match, ma in situazioni così delicate meglio essere prudenti. Intanto alle 18: 45 parleranno in conferenza Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci. Vedremo se ci saranno novità per quel momento. Nel frattempo i tifosi sognano un clamoroso ritorno dopo 20 anni al posto di Allegri<<<