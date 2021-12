Alla scoperta del Villarreal

La Juventus pesca il Villarreal

La Juventus ha la sua squadra per gli ottavi di finale di Champions League : il Villarreal . Il sito web ufficiale bianconero ha presentato la società spagnola con un articolo: "Sorteggi conclusi, l’urna di Nyon ha deciso quale sarà la prossima avversaria dei bianconeri agli ottavi di finale di Champions League. Si tratta del Villarreal che nella fase a gironi si è classificato al secondo posto dietro il Manchester United, ma davanti ad Atalanta e Young Boys . Gli spagnoli sono anche i campioni in carica dell’Europa League. Sarà una sfida inedita tra le due squadre.

La squadra di Emery si è classificata alla fase finale della Champions League nell’ultimo turno, battendo in trasferta 3-2 l’Atalanta, proprio nello scontro diretto della sesta giornata della fase a gironi. Un cammino europeo, quello del “sottomarino giallo”, che era iniziato con un pareggio interno per 2-2 contro la formazione orobica, per proseguire poi con una sconfitta all’Old Trafford e con un successo a Berna contro lo Young Boys. Successo replicato anche nella gara di ritorno con gli svizzeri, superati 2-0 a domicilio. La sconfitta all’Estadio de la Cerámica (l’unica di questa prima fase) contro il Manchester United ha costretto gli spagnoli a giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale a Bergamo . Ed è proprio il successo contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ad aprire loro le porte verso la fase a eliminazione diretta.

In sintesi: Villarreal qualificato come secondo a quota 10 punti, ottenuti grazie a tre vittorie e un pareggio, con 12 reti segnate e 9 subìte. Il miglior marcatore della squadra allenata da Emery è Danjuma con 4 reti all’attivo. Dopo 16 giornate di campionato, i detentori dell’ultima Europa League occupano attualmente la tredicesima posizione in classifica a quota 19 punti, a fronte di 18 gol segnati e 17 subìti. Nel week-end appena trascorso ha vinto 2-0 tra le mura amiche contro il Rayo Vallecano, ma la vittoria mancava in Liga da tre gare consecutive. Anche in campionato Danjuma conduce la classifica dei marcatori del Villarreal, in questo caso con 5 reti messe a segno".