Da Pompei fino… alla Juve: le 10 domande più frequenti fatte ad Alexa

In occasione della Giornata Mondiale della Voce, Amazon ha reso note le 10 domande più frequenti fatte ad Alexa: tra queste c'è anche la Juve

redazionejuvenews

Ormai quattro anni fa il colosso digitale Amazon annunciava l'arrivo in Italia di un piccolo quanto utile strumento: Alexa. Per quei pochi che non la conoscessero, Alexa è l'assistente vocale inventato dalla società di Jeff Bezos che ogni giorno aiuta milioni di italiani nelle piccole faccende quotidiane. Sveglia, orologio, cassa bluetooth ma anche fonte infinita di stupide barzellette, Alexa è tutto questo e molto altro. La funzione più utilizzata è però quella di enciclopedia digitale. Essendo connessa ad internet, Alexa è in grado di rispondere a qualunque domanda e nel caso in cui possediate una casa smart, di interagire con essa. Ma tutto questo cosa c'entra con la Juve?

In occasione della Giornata mondiale della Voce, Amazon ha reso note le dieci domande fatte più frequentemente dagli italiani ad Alexa. La lista è variegata e passa dalla data della distruzione di Pompei, passando per la guerra in Ucraina fino a Juve e Napoli. I milioni di tifosi bianconeri e azzurri evidentemente chiedono spesso all'assistente vocale "Quando gioca la Juve?". Di seguito la lista completa delle domande:

Alexa, quando è stata distrutta Pompei?

Alexa, quanti anni ha la regina Elisabetta?

Alexa, chi ha vinto Sanremo?

Alexa, quanti anni ha Gianni Morandi?

Alexa, cosa sta succedendo in Ucraina?

Quanto manca all'estate?

Quando è Pasqua?

Quando è la festa della mamma?

Come sono andate le Olimpiadi?

Quando gioca la Juve/Napoli?

Ma, a proposito: quando gioca la Juve? Terminata la sfida contro il Bologna, la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo di nuovo mercoledì alle ore 21.00 all'Allianz Stadium di Torino. Prossimo avversario dei bianconeri la Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per la Juventus vincere sarà fondamentale: arrivare in finale garantirà almeno 1,2 milioni (2,8 in caso di vittoria della coppa), nonchè l'unica possibilità di vincere un trofeo in questa stagione.