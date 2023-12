Alex Sandro: “Per vincere si deve soffrire. Contento di essere tornato”

Una vittoria fondamentale, arrivata nel recupero un minuto dopo il pareggio di Carboni. La squadra di Massimiliano Allegri ha violato l'U-Power Stadium superando 2-1 il Monza di Raffaele Palladino e torna in vetta in attesa del match di domani sera fra Napoli e Inter. Al termina della sfida, il difensore bianconero Alex Sandro ha parlato ai canali ufficiali della società: "Mi sentivo bene, sono contento di essere tornato e soprattutto sono contento della vittoria della squadra".

Le parole di Alex Sandro

Grande partita di Alex Sandro, tra i migliori nella gara di ieri: "Ho lavorato bene con lo staff, che ringrazio, per tornare bene. Queste partite sono belle da giocare, è meglio vincere in modo più tranquillo, ma è stato bellissimo. Qui sappiamo che per vincere si deve soffrire. Sono contento anche del rientro di Danilo, è tornato bene, è una persona importante per tutta la squadra".